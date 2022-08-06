بالصور.. بوقرة يصنع الحدث في باب الواد

صنع مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، الحدث بمنطقة باب الواد بالعاصمة، خلال حضوره دورة كروية ما بين الأحياء.

وجاء تنقل بوقرة، إلى باب الواد، تلبية لدعوة أبناء الحي، من أجل حضور احدى مباريات الدورة الكروية المنظمة هناك، وتشجيعا منه للشبان.

كما حظي مدرب المنتخب الوطني للمحليين، بترحاب كبير، بالنظر للشعبية التي يملكها لدى جماهير الخضر.

واستغل أبناء باب الواد هذه الفرصة، من أجل أخذ صور تذكارية مع مجيد بوقرة، الذي قدم لهم قميص المنتخب الوطني كهدية رمزية.