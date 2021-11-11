بالصور.. بوقرة يضع آخر اللمسات قبل ودية نيوزيلندا

وضع الناخب الوطني للمُنتخب المحلي “مجيد بوقرة” آخر اللمسات على تشكيلته تحسبا لمواجهة مُنتخب نيوزيلندا الودية.

الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صور الحصة التدريبية الأخيرة لزملاء أمير سعيود.

وأرفق الحساب الصور بعبارة:”صور آخر حصة تدريبية قبل ودية نيوزيلندا”.

وكان تربص المحليين قد انطلق الإثنين بدبي الإماراتية تحضيرا للمُشاركة في منافسة كأس العرب للمُنتخبات قطر 2021.

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