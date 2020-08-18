بالصور.. بومرداس تستقبل 305 مواطن وافد من تركيا لإخضاعهم للحجر الصحي

إستقبلت ولاية بومرداس في هذه الاثناء، 305 مواطن وافد من دولة تركيا، لاخضاعهم بالمعهد الجزائري للبترول لفترة الحجر الصحي.

وتم تسخير كل الامكانات اللازمة لضمان سلامتهم وراحتهم، على غرار الاطقم الطبية، الاجهزة الامنية، اطارات ادارية ويد عاملة مهنية، بالإضافة إلى وسائل مادية وعينية.

العملية تجري في ظروف تنظيمية جيدة بحضور السلطات المحلية، المدنية منها والامنية، وعلى رأسهم والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي.

العملية تدخل في اطار اجلاء الجزائريين العالقين بالخارج جراء التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي وباء كوفيد 19 بالجزائر.