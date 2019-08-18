بالصور.. بومرداس تُكرّم التّلاميذ الأوائل في بكالوريا 2019

كرّمت، ولاية بومرداس، مساء اليوم الأحد، تلاميذ الولاية النّجباء والمتفوقين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا والمتحصلين على أعلى المعدلات.

وحسبما أورد به بيان الولاية، فإنّ التلاميذ المتحصلين على أعلى المعدلات والذي بلغ عددهم 28 تلميذا، تم استقبالهم رفقة أولياءهم بمكتب والي الولاية.

أين تم تكريمهم من طرف والي الولاية يحي يحياتن، حيث أخذ معهم صور تذكارية، وكذا تشجيعهم على مواصلة

المشوار الدراسي بتفوق يضمن مستقبلهم والرقي بوطنهم.

كما تم تنظيم مأدبة عشاء مع السلطات الولائية على شرف هؤلاء المتفوقين وعائلاتهم في جو سادته البهجة والسرور.

جدير بالذكر، تُعتبر ولاية بومرداس من بين الولايات العشرة الأوائل وطنيا المتفوقة في امتحان شهادة البكالوريا بنسبة 67.80٪ .

حيث احتلت ثانوية ” سعيد بوكرو ” ببلدية الناصرية المرتبة الأولى بنسبة نجاح تفوق 91٪، كما تحصل التلميذ

المتفوق سعدي أنيس على أعلى معدل ولائيا بـ18.30 في شعبة تقني رياضي تخصص كهرباء، من ثانوية الشهيد أحمد غالمي ببلدية بودواو.