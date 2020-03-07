بالصور.. بومزار في زيارة فجائية لمصالح قطاع البريد والمواصلات بتيبازة

قام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،إبراهيم بومزار، اليوم السبت بزيارة فجائية إلى ولاية تيبازة.

وتفقد الوزير خلالها العديد من مصالح وهياكل القطاع بكل من بلديات خميستي و بوسماعيل وعاصمة الولاية تيبازة.

و قد عاين الوزير نوعية الخدمات المقدمة لمواطني الولاية على مستوى مكاتب البريد و الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر و كذا ظروف عمل العمال.

أين شدد على ضرورة تحسينها، كما وقف على بعض النقائص والعيوب على مستوى بعض المنشآت التي عرفت إعادة تأهيل مؤخرا، والتي طالب بتداركها في القريب العاجل.

ووقف الوزير على عدم احترام عمال بعض المصالح التقنية لمواقيت العمل القانونية، حيث أسدى تعليمات صارمة قصد مساءلة المعنيين عن ذلك، و اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول في حالة غيابهم غير المبرر، خاصة و أن الأمر يتعلق بمصالح جد حساسة تضمن سلامة شبكة الاتصالات بالولاية، علاوة عن الصورة السيئة التي تعطيها مثل هذه التصرفات عن القطاع.

وبخصوص المكتب البريدي المتنقل بالولاية، أمر الوزير بضرورة وضع برنامج أسبوعي للمكتب، يتم إعلام مواطني الولاية به عبر مختلف الدعائم الإعلامية.

وزار الوزير كلا من مقر مديرية الوحدة الولائية لبريد الجزائر والمديرية العملية لاتصالات الجزائر، أين شدد على مستوى هذه الأخيرة على ضرورة وضع نظام مناوبة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من أجل ضمان استمرارية و ديمومة خدمات الاتصالات و اتخاذ التدابير اللازمة في حالة تسجيل أي انقطاع.