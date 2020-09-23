استقبل ابراهيم بومزار، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الاربعاء مانليو دي ستيفانو، كاتب الدولة الايطالي لدى وزارة الخارجية والتعاون.

وتمحور اللقاء ، الذي جرى بحضور ٳطارات الوزارة والوفد المرافق لدي ستيفانو، حول بحث سبل ووسائل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات حسب بيان للوزارة.

كما تم تطرق الطرفان ٳلى دراسة ٳمكانية ٳبرام اتفاق شراكة ثنائي، يندرج ضمن ٳطار اتفاق الصداقة والتعاون وحسن الجوار الذي يجمع الجزائر وٳيطاليا، من شأنه أن يسمح للبلدين تبادل خبراتهما في الميادين ذات الصلة بالمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية.