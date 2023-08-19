بالصور.. بوميل يبرمج حصة فيديو للاعبي المولودية بتربص ران

يواصل فريق مولودية الجزائر، تربصه التحضيري بمدينة ران، تحت إشراف مدرب الفريق باتريس بوميل، استعدادا للموسم الجديد.

ودخل تعداد مولودية الجزائر، هذا السبت، يومهم التاسع من هذا التربص الصيفي الجاري حاليا بمدينة ران الفرنسية.

وكشفت الصفحة الرسمية للعميد، عن اجراء المدرب بوميل، حصة فيديو لرفقاء يوسف بلايلي، في الحصة الصباحية لنهار اليوم السبت.

وجرت حصة الفيديو، بمقر اقامة الفريق، تحت اشراف المدرب باتريس بوميل، وطاقمه الفني، وتم خلالها مناقشة الجانب الفني والتكتيكي.