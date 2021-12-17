بالصور.. بونجاح وبلايلي يُشاركان في التدريبات ويؤكدان جاهزيتهما للنهائي

شارك سهرة اليوم الجمعة الثنائي يوسف بلايلي وبغداد بونجاح في الحصة التدريبية الأخيرة للخضر بصفة عادية.

وأكد الثنائي المذكور بذلك جاهزيته لنهائي منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

وكان بونجاح قد غادر مواجهة الدور نصف النهائي أمام قطر يوم الأربعاء في الشوط الثاني بسبب شد عضلي.

في حين فسخ بلايلي عقده أمس مع ناديه قطر القطري ما جعل البعض يتخوف من تشتت تركيزه قبل النهائي الموعود.

طالع أيضا: عرض مُغرٍ ينهي مشوار بلايلي مع قطر القطري

قرر النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، رسميا فسخ عقده مع ناديه قطر القطري بالتراضي.

ومن المتوقع أن يمضي ابن الباهية وهران في احد النوادي الإماراتية، بعد أن تحصل على أوراق تسريحه من ناديه السابق، حسب ما كشف عنه والده.

كما يتوقع أيضا أن يلتحق الساحر بلايلي بأحد الأندية الأوربية، نظير ما يقدمه على الميدان وما يملكه من إمكانيات.

وقد أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي، في الكثير من المرات بيوسف بلايلي، حيث اعتبر أنه يملك من الإمكانيات ما يجعله قادرا على اللعب على الأقل في صفوف توتنهام أو اتليتيكو مدريد.

والجدير بالذكر، ان عقد لاعب الترجي التونسي وإتحاد العاصمة سابقا يمتد إلى 2023.

وكان النجم الجزائري قد إلتحق بنادي قطر القطري شهر نوفمبر 2020 قادما من أهلي جدة السعودي في صفقة انتقال حر.

إنتقال بلايلي إلى قطر، جاء بسبب مشاكل مع إدارة النادي السعودي، والتي جعلته آنذاك يقرر اللجوء إلى “الفيفا“.

هذا وخاض يوسف تجربة رائعة في تونس من بوابة الترجي، أين تمكن من التتويج مع النادي بلقبي دوري أبطال إفريقيا.

كما توج ابن المدرسة الوهرانية مع المنتخب الوطني أيضا، بكأس أمم إفريقيا سنة 2019 التي احتضنها مصر.

وعلى الرغم من حرمانه اللعب لمدة عامين بسبب تناوله مواد محظورة، وفسخ ناديه انذاك اتحاد العاصمة عقده. إلا أن إلى أن عزيمة الموهوب بلايلي مكنته من العودة إلى الملاعب وبقوة، وذلك بعدما تم تخفيض عقوبته عبر محكمة التحكيم الرياضية من أربع سنوات إلى إثنتين.

للاشارة، ساهم بلايلي، أمس الأربعاء، في تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021. وذلك بتسجيله هدف الفوز لمحاربي الصحراء في الدقيقة 90+17.

وسيلاقي أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة في النهائي، المنتخب التونسي الذي تأهل هو الآخر إلى النهائي بعد تغلبه على نظيره المصري بهدف دون رد.

وسيجرى النهائي بملعب البيت يوم السبت القادم على الساعة الرابعة بالتوقيت الجزائري.