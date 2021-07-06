بالصور.. بونجاح يستمتع بعطلته رفقة زوجته بجزر المالديف

إختار المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح جزر المالديف بالمحيد الهندي لقضاء العطلة الصيفية رفقة زوجته ملكة جمال العرب رانيا بن عيشوش، بعد قضائهم الفترة الأولى من العطلة بمدينة وهران الجزائرية.

ونشر مهاجم السد القطري بغداد بونجاح صورا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام خلال رحلته بجزر الماليف الساحرة، بالغضافة لمقطع فيديو أثناء عرض مهاراته في إصطياد السمك.