بالصور.. بونجاح يُشارك في تدريبات السد ويغيب عن بداية تربص الخضر

شارك أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” بصفة عادية في تدريبات فريقه السد القطري.

وفند بذلك ابن ولاية وهران للمرة الثانية اخبار اصابته بفيروس كورونا المُستجد ويؤكد بذلك جاهزيته للمُشاركة في منافسة كأس أمم إفريقيا المُقررة بالكاميرون.

وكان بونجاح قد نشر ستوري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أمس الإثنين أكد أن نتائج الفحوصات جاءت سلبية.

وغاب بونجاح عن بداية تربص الخضر بالعاصمة القطرية الدوحة وعن أول حصة تدريبية اليوم الثلاثاء مايؤكد تركه تحت تصرف السد في مواجهة الوكرة يوم الخميس.