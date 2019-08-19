بالصور.. بوهدبة ودحمون يُدشنان “قاعدة حياة” الخاصة بقوات شرطة الحدود بالدبداب

دشن، اليوم، المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، قاعدة حياة لفائدة قوات شرطة الحدود بالدبداب.

وحسبما أفاد به بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإنّ عملية تدشين المقر الجديد رافقها وزير الداخلية صلاح الدين دحمون.

حيث تم تدشين قاعدة حياة “Base de Vie”، مخصصة لفائدة قوات الشرطة العاملين بالمركز الحدودي الدبداب.

كما شهد التدشين حضور وفد وزاري هام من الطاقم الحكومي، استنادا لنفس المصدر.

ويتوفر هذا المرفق الاجتماعي الجديد التابع للمصلحة الجهوية لشرطة الحدود إليزي، على كامل الشروط الضرورية والكفيلة بتوفير الراحة لقوات الشرطة.

حيث يتوفر على مرقد للعزاب بقدرة استيعاب بلغت 80 سرير، بالإضافة إلى مرافق رياضية وترفيهية متعددة

على غرار قاعة لممارسة الرياضة ونادي للانترنت بشكل يتلائم والظروف المناخية التي تفرضها هذه المنطقة

الحدودية، ويمكن من الأداء الفعال للخدمة، يُضيف البيان.