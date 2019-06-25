بالصور.. بوهدبة يشرف على تدشين مقرين جديدين للشرطة بولاية تيبازة

تعززت المديرية العامة للأمن الوطني مرافقها الأمنية بمقرين جديدين للشرطة بولاية تيبازة.

حيث أشرف المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة ، اليوم بولاية تيبازة،على تدشين المقر الجديد لأمن الولاية و كذا مقر فرقة البحث والتدخل.

وذلك بحضور السلطات المحلية، المدنيةوالعسكرية،على رأسهم والي الولاية وكذا إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني.

وتأتي هذه الهياكل الجديدة لتحسين ظروف العمل بهدف تعزيز الخدمة العمومية المتعلقة بتوفير الأمن تكفل الأمثل بالانشغالات الأمنية للمواطن على مستوى ولاية تيبازة في سياق الحفاظ على أمن المواطن والممتلكات.

وفي توجيهاته بهذه المناسبة، دعا المدير العام للأمن الوطني منتسبي الأمن الوطني الى الالتزام بأداء الواجب المهني في اطار القانون ومبادئ حقوق الانسان.

والعمل على مكافحة الجريمة بكل أشكالها بما يحقق الأمن والاستقرار وتوفير الجو الملائم للتنمية لهذه الولاية ذات الطابع الاقتصادي السياحي بامتياز.