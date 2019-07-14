بالصور.. بوهدبة يُشرف على مراسم تخرج 835 عون شرطة بعنابة

أشرف المدير العام للأمن الوطني عبد القادر بوهدبة، على مراسم تخرج 835 عون شرطة، بمدرسة الشرطة الهادي خذيري بعنابة.

وحسب بيان للمديرية العامة للامن الوطني، حضر مراسيم التخرج والي الولاية توفيق مزهود، ممثلي السلطات العسكرية والقضائية والمدنية إلى جانب وسائل الإعلام الوطنية.

وقد حملت الدفعة المتخرجة، إسم شهيد الواجب الوطني المرحوم محقق رئيسي للشرطة “عمروني بورحلة”.

وشملت مراسيم التخرج ، 351 متخرج من مدرسة الشرطة ، ومدرسة الشرطة بسدراتة 283 متخرج، ومدرسة الشرطة بوشقوف 201 متخرج.

واستهلت مراسم حفل تخرج الدفعة، بتفتيش الدفعة المتخرجة من قبل المدير العام للأمن الوطني،

لتليها كلمة مدير مدرسة الشرطة، التي أبرز من خلالها المسار والبرنامج التكويني الذي تلقاه أعوان الشرطة.

تضم الدفعة المتخرجة 835 عون شرطة، من بينهم 50 عون شرطة إناث، تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا في العلوم الشرطية والقانونية، يدعمون الضبط القضائي والإداري وتحسين الخدمة العمومية.

مراسم حفل تخرج هذه الدفعة، يدخل ضمن البرنامج الرسمي المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، لإحياء الذكرى الـ 57 لتأسيس الشرطة الجزائرية، الموافق لـ 22 جويلية من كل سنة.

على هامش حفل التخرج، قام المدير العام للأمن الوطني، بتكريم 3 موظفي شرطة تحصلوا على شهادة ماستر مهني بتقدير مشرف، تخصص إدارة التحقيقات الاقتصادية والمالية من جامعة باجي مختار بعنابة.

حيث أكّد بوهدبة، على أهمية التكوين والتنسيق بين الجامعة ومؤسسة الأمن الوطني، للمساهمة في إثراء مشاريع البحث والدراسة في المواضيع، التي تتعلق بالعلوم الأمنية والشرطية بما يعزز مستوى الأداء والخدمة العمومية.