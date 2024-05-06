بالصور.. بيتكوفيتش يحط رحاله بمقرة ويزور تدريبات فريق النجم

واصل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الإثنين، زيارته للاندية الوطنية المحترفة، حيث حظ رحاله هذه المرة لدى فريق نجم مقرة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، صور الزيارة التي قام بها الناخب بيتكوفيتش لفريق نجم مقرة.

وخلال هذه الزيارة، وبعد لقائه مع تعداد الفريق، اجتمع بيتكوفيتش، مع رئيس نجم مقرة، عز الدين بن نصار، والمدرب ليامين بوغرارة، وطاقمه الفني.

وفي ختام هذه الزيارة، قام رئيس نجم مقرة، عز الدين بن نصار، باهداء قميص الفريق، للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.