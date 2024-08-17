بالصور.. بيتكوفيتش يحل بقسنطينة

حلّ صبيحة اليوم السبت، الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بمدينة قسنطينة، من أجل معاينة لاعبي الشباب المحلي، قبل أيام عن انطلاق تربص سبتمبر الداخل.

ويلتقي شباب قسنطينة سهرة اليوم بضيفه الشرطة الرواندي، بملعب الشهيد “حملاوي”، في لقاء يندرج ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ونشرت الإذاعة الجهوية لقسنطينة، صورا لبيتكوفيتش، لحظة وصوله صبيحة اليوم السبت. إلى مطار “محمد بوضياف” الدولي مرفوقا، بمساعده الأول نبيل نغيز، والمناجير العام ياسين بن براهيم.

مشيرة إلى أن الطاقم الفني للخضر، سيحضر لقاء “السياسي” في كأس الكاف، وذلك، من أجل معاينة لاعبي النادي القسنطيني. في أول خرجة للتقني البوسني. منذ تربص جوان الأخير.

للإشارة فإن المنتخب الوطني، سيدخل في الفترة ما بين الـ 2 والـ 10 سبتمبر الداخل. تربصا بسيدي موسى، تتخلله مواجهتين أمام الضيف غينيا الاستوائية والمضيف ليبيريا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.