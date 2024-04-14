بالصور.. بيتكوفيتش يزور تشكيلة مولودية وهران

حظيت تشكيلة مولودية وهران، صبيحة اليوم الأحد، بزيارة الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، رفقة الوالي السعيد سعيود.

وتنقل والي وهران رفقة الناخب الوطني، إلى ملعب “ميلود هدفي” أين يجري فريق مولودية وهران، تحضيراته الخاصة بلقاء هذا الثلاثاء، أمام شبيبة القبائل، ضمن تسوية لقاءات البطولة.

وكشفت الصفحة الرسمية لولاية وهران، بأن الوالي، كان مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير الشباب والرياضة.

مشيرة إلى أن سعيود، التقى اللاعبين والجهاز الفني. وحفزهم لتحقيق الفوز. مؤكدا وقوف السلطات المحلية مع الفريق الذي يحقق نتائج إيجابية.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن زيارة الوالي، أثارت ارتياحا كبيرا لدى الطاقم الفني واللاعبين الذين وعدوه ببذل المزيد من الجهد وتحقيق الفوز.

للإشارة فإن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، قام أمس السبت. بجولة سياحية بمدينة وهران الباهية قبل معاينة ملعب ميلود هدفي ومتابعة مباراة ربع نهائي كأس الجزائر بين شباب قسنطينة ونجم بن عكنون.