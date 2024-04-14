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الرياضة

بالصور.. بيتكوفيتش يزور لاعبي جمعية الشلف

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. بيتكوفيتش يزور لاعبي جمعية الشلف
بيتكوفيتش
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زار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تدريبات فريق جمعية الشلف التي جرت ،اليوم الأحد، بملعب الشهيد محمد بومزراق.

وكان في استقابل الناخب الوطني عدد من المسؤولين عن فريق جمعية الشلف، حيث قدموا أنفسهم و قدموا اللاعبين الذي أجروا الحصة التدريبية وجميع الذين يحملون قميص “لايصو” هذا الموسم.

كما رافق بيتكوفيتش مساعده نبيل نغيز، الذي يعتبر الساعد الأيمن، أين شرح له طريقة عمل الفريق الذي سبق له الحصول على كأس الجزائر الموسم الماضي.

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