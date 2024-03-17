بالصور.. بيتكوفيتش يستعرض طاقمه الفني المساعد

استعرض الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الأحد، عقب ندوته الصحفية، الطاقم الفني الذي سيعمل معه في مهمته المقبلة على رأس الخضر.

ومثلما كشفت عنه “الفاف” في وقت سابق، يتكون الطاقم الفني المساعد للناخب الوطني بيتكوفيتش، من خمسة عناصر.

وظهر بيتكوفيتش، اليوم الأحد، على أرضية ملعب “نيلسون مانديلا” إلى جانب طاقمه المساعد، أمام الصحافة الوطنية.

يذكر أن الطاقم الفني المساعد للناخب فلاديمير بيتكوفيتش، يضم مدربين مساعدين، السويسري موراندي دافيد، والجزائري نبيل نغيز، والمحضرين البدنيين رونغوني باولو (ايطالي)، إلى جانب الجزائريين مسعي مروان، فيما يتولى الجزائري الآخر برارمة نصر الدين مهمة مدرب حراس المرمى.