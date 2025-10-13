بالصور.. بيتكوفيتش يضع آخر الروتوشات قبل مواجهة أوغندا

أجرى المنتخب الوطني الجزائري آخر حصة تدريبية له مساء اليوم على أرضية ملعب حسين آيت أحمد. استعدادًا للمواجهة المنتظرة أمام أوغندا لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب الوطني بطموح الفوز لتعزيز رصيده التهديفي وكسب الثقة الكاملة لدخول غمار منافسة كأس العالم التي ستجرى بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وستكون المهمة أمام أوغندا “شكلية” للاعبي الخُضر. بعد ضمان التأهل رسميًا في الجولة الماضية بالفوز على منتخب الصومال.

من جهته، يسعى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إلى استغلال هذه المواجهة لمنح الفرصة لبعض العناصر الجديدة. والحفاظ على جاهزية المجموعة الأساسية قبل الاستحقاقات المقبلة.