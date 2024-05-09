بالصور.. بيتكوفيتش يعاين لاعبي مولودية البيض

زار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الخمس، تدريبات فريق مولودية البيض التي جرت بملعب “زكريا المجذوب” بالبيض.

ورافق الناخب الوطني مساعده نبيل نغيز الذي كان همزة وصل بينه و بين إدارة الفريق واللاعبين بحكم أنه يعرف جيدا البطولة الجزائرية وهو الذي سبق له تذريب عدد من الفرق أبرزهم مولودية الجزائر.

كما يواصل بيتكوفيتش مهامه في معاينة لاعبي البطولة الوطنية، وهو الذي سبق له أن زار عدد كبير من الأندية أبرزهم مولودية الجزائر و شباب بلوزداد.

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