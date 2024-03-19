بالصور.. بيتكوفيتش يقود ثاني حصة تدريبية وبن رحمة يتدرب على انفراد

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، ثاني حصّة تدريبية تحت قيادة المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

ويأتي هذا في إطار التربص التحضيري لدورة FIFA SERIES 2024، أين سيواجه رفقاء عيسى ماندي، منتخبي بوليفيا وجنوب إفريقيا، على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، يومي 22 و26 مارس على التوالي.

ودخل المدرب بيتكوفيتش في الاستعدادات الجدية، بعد ان تعرف على لاعبيه بشكل أكبر يوم امس، في الحصة الافتتاحية التي جرت بملعب المركز التقني بسيدي موسى.

وقد عرفت الحصة التدريبية الثانية حضور أغلبية اللاعبين الذين تم استدعاؤهم .