بالصور.. بيتكوفيتش يكتشف مدينة وهران ويعاين ملعب ميلود هدفي

إستغل الناخب الوطني، ألكسندر بيتكوفيتش، فرصة تواجده بملعب ميلود هدفي، لحضور مواجهة ربع نهائي كأس الجزائر، بين شباب قسنطينة و نجم بن عكنون، للتجول بأنحاء مدينة وهران.

ونشرت “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، اليوم السبت، صورا للناخب الوطني بيتكوفيتش، رفقة مساعده نبيل نغيز، أثناء زيارتهما لمناطق سياحية والمعالم التاريخية بولاية وهران أبرزها قلعة “سانتا كروز”.

وعاين الناخب الوطني بيتكوفيتش، ملعب ميلود هدفي، قبل إنطلاق مباراة ربع النهائي كأس الجزائر، التي جمعت شباب قسنطينة ونجم بن عكنون، للوقوف على جاهزيته تحسبا لقادم المواعيد الرياضية.

كما إلتقى الناخب الوطني بيتكوفيتش، العديد من أنصار الخضر، وتبادل أطراف الحديث معهم وأخذ معهم صورا تذكارية.