بالصور.. تايدر يحمل شعار “المثليين” ويصدم الجزائريين!

أثار الدولي الجزائري سفير تايدر غضب مُحبيه، وذلك بعد ظهوره وهو يحمل شعار المثليين، خلال الجولة الماضية من الدوري الأمريكي للمُحترفين.

وأجبر متوسط الميدان على إرتداء قميص يحمل الألوان المُشيرة للتضامن مع الشواذ.

ومن سوء حظ نجم الإنتر الأسبق، فقد كان قائدا لفريقه “إمباكت مونريال”، ليحمل شارة تضامن بنفس الألوان.

وتعرض صاحب الـ27 عاما لإنتقادات لاذعة من الجماهير الجزائرية، التي لم تتقبل مُشاهدته في هذه الصورة.

ونلفت النظر في نهاية المطاف، الى أن خريج مدرسة “غرونوبل” كان مُجبرا لا مُخيرا على الظهور بهذا الشكل.

وتفرض الجهات المُسيرة لـ”MLS” عقوبات صارمة، على من لا يلتزم بحمل الشعار السالف ذكره خلال كل فترة من الموسم الكروي.