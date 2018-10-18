بالصور..تتويجات السباق العددي العسكري لسنة 2018

احتضنت مختلف الهيآت المركزية ومقرات قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس، اليوم الخميس فعاليات السباق العددي لسنة 2018-2019.

وأشرف على الانطلاق الرسمي لهذه التظاهرة الرياضية، العميد قريش عمر، رئيس مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الإستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون

وعرف هذا السباق مشاركة واسعة لكلا الجنسين وتنافسا رياضيا عاليا بين المشاركين من مختلف الأعمار.

وأصبحت هذه التظاهرة الرياضية الوطنية العسكرية تقليدا راسخا في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وذلك بفضل الاهتمام الذي توليه القيادة العليا لتعميم الممارسة الرياضية، بهدف تحسين القدرات البدنية والنتائج الرياضية للأفراد.