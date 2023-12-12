بالصور.. تتويج الطلبة المشاركين في التجمع الشتوي لألعاب القوى بتمنغست

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على حفل توزيع الميداليات للطلبة المشاركين في التجمع الشتوي لألعاب القوى بولاية تمنغست.

وحسب منشور للوزير على صفحته الرسمية على فايسبوك، تم تتويج الطلبة بمعية والي ولاية تمنغست. ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعيان الولاية، رفقة السلطات المدنية والأمنية.

وتم خلال الحفل توزيع الميداليات للطلبة الرياضيين المتفوقين في مختلف رياضات ألعاب القوى. المشاركين في التجمع الشتوي لألعاب القوى بولاية تمنغست.

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