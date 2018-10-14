بالصور.. تتويج قرية ازمور اومريم بتيرميتين بلقب أنظف قرية في مسابقة عيسات رابح

تم اليوم الأحد الإعلان عن أسماء القري العشرة الأولي الفائزة بمسابقة عيسات رابح في طبعته السادسة التي ينظمها سنويا المجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو.

وذلك في إحتفالية كبيرة حضرتها السلطات الولائية وحتي الرياضية إلي جانب الجمعيات البيئية والثقافية وحضور ملفت وقوي لسكان القري المتنافسة على اللقب.

حيث توجت بالجائزة الاولي التي قيمتها 9 ملايين سنتيم قرية “ازمور اومريم” ببلدية “تيرميتين” التي نجح سكانها.

في مدة لا تتعدي ثلاثة اشهر من إعطاء وجه آخر لقريتهم وحولوها الي مدينة حضرية نظيفة وجميلة.

لتليها قرية “ايت سعيد” بعرش “بوزقان” بالمرتبة الثانية بقيمة مالية 8 ملايين وهي القرية.

التي لطالما عرفت بمعركتها الطويلة ضد النفايات المنزلية والمفارغ العشوائية والتي كانت تشوه جمال المنطقة.

فيما نالت قرية “شبابة” ببلدية “بونوح” المرتبة الثالثة وهي قرية صنعت التحدي بعينه بعد ان كانت منسية ومهمشة.

ليقرر ساكنيها رفع الغبن عنهم وإخراجها من العزلة وحولوها الي قرية تلفت الانظار مقارنة لما كانت عليه من قبل.

مسابقة عيسات رابح في طبعته السادسة عرفت إرتفاع في عدد القري المشاركة فقد وصل عددها الي 101 بعد ان كانت العام الفارط 78 قرية.

وهو دليل علي أن التنافس بين القري اصبح محتدما من تقدم الاجمل خاصة ان معظمها خاضت تجارب مهمة في النفايات ورسكلتها وجعلها مورد اقتصادي لها.

وهناك حتي من القري من أنجزت مشاريع تنموية كبيرة وبذلك يتحقق هدف هذه المسابقة ومؤسسها “رابح عيسات” الذي اغتيل غدرا 2006.

والذي ناضل كثيرا من اجل خلق محيط بيئي نظيف في قري نطقة القبائل الكبري.

كما عرفت إحتفالية المسابقة مشاركة واسعة للعديد من الفنانين الذين حملوا رسائل هادفة تحسيسية للحفاظ علي البيئة نظيفة.

من خلال عمل فني مميز تجسدت في كوميدية موسيقية تحت عنوان” دا موسى ” التي الفها الفنان القبائلي زيان و شارك في تقديمها اكثر من 30 فنانا.