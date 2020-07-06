بالصور.. تجار الوادي يدعمون القطاع الصحي بالعديد من المواد الطبية

استلم اليوم الاثنين، مدير الصحة لولاية الوادي رفقة مدير التجارة، مجموعة من المواد الطبية والشبه طبية، من مجموعة من تجار بلدية الوادي.

وتحتوي هذه الهبة، على العديد من المواد منها: 1000 وحدة لباس طبي وقائي كامل و500 وحدة معطف طبي، و500 طاقم غطاء سرير للمرضى ثلاث قطع.

بالإضافة إلى 8 وحدات منظم اكسيجين مع مقياس التدفق، و81 قناع أكسجين مرن و91 قنية الأنف الاكسجين و160 قناع وقائي شفاف، و130 نظارة وقائية و288 معقم كحولي لليدين و 450 وحدة ماء معدني.

وتأتي هذه المبادرة، كدعم من تجار ولاية الوادي للقطاع الصحي وللسلك الطبي وشبه الطبي، في مواجهة جائحة كورونا.