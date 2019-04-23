بالصور .. تجمع عمال” سيفيتال” ببجاية للمطالبة بإطلاق سراح اسعد ربراب

تجّمع، اليوم الثلاثاء، عمال مجمع “سيفيتال”، ببجاية ، تضامنا مع رئيس المجمع اسعد ربراب، والتنديد بإيداعه الحبس المؤقت.

وقد رفع العمال لافتات مطالبة بالإفراج الفوري عن رئيس مجمع سفيتال، اسعد ربراب.

كما سيُنظم عمال مجمع “سفيتال” مسيرة نحو مقر ولاية بجاية للمطالبة بإطلاق سراح رجل الأعمال اسعد ربراب

والتنديد بالحبس المؤقت له والمطالبة بتطبيق عدالة قانونية وليس عدالة إنتقائية.

وتجدر الاشارة، أنّ قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد أودع رجل الأعمال ومالك مجمع “سفيتال” أسعد ربراب الحبس الاحتياطي، حوالي 12.30 ليلا، في المؤسسة العقابية بالحراش.

وأُوقف رجل الأعمال أسعد ربراب، من قبل فصيلة التحريات للدرك الوطني، للاشتباه في تورطه بالتصريح الكاذب حول حركة رؤوس الأموال وقضايا فساد أخرى.