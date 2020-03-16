بالصور.. تجهيز سيارة إسعاف خاصة لإجلاء المشتبه إصابتهم بكورونا

تم اليوم تجهيز سيارة إسعاف خاصة على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبليدة، لإجلاء المصابين المحتمل إصابتهم، أو من تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

ويهدف هذا التجهيز إلى عزل المصابين للحد من انتشار العدوى، حماية فرق التدخل الخاصة بالحماية المدنية، وتسهيل عملية تعقيم سيارة الاسعاف للعودة للتدخل.

وسينطلق تعميم سيارات الاسعاف عبر وحدات الحماية المدنية، بتراب ولاية البليدة، للتكفل الجيد بالمصابين.

ودعت الحماية المدنية للبليدة، كافة المواطنين لاتباع النصائح والارشادات للوقاية من انتشار عدوى الفيروس.

وشددت على ضرورة التقليل من عمليات التنقل، تفادي التجمعات، الحرص على النظافة الشخصية و غسل الأيدي.

كما دعت الى تفادي الاحتكاك المباشر عبر المصافحة أو التقبيل والعناق، عدم الاحتكاك بالشخص المصاب، وعدم التنقل معه، وعزله داخل غرفة خاصة.