بالصور.. تحدي العمر “فيس آب” يغزو مواقع التواصل الإجتماعي

احتل “تحدي العمر”، الترند، على مواقع التواصل الإجتماعي، في اليومين الماضيين، وهو عبارة عن تطبيق يغير شكل الوجه، ليجعله عجوزا.

وشارك في هذا التحدي، العديد من النجوم الكبار، والذين لم يترددوا في مشاركة صورهم، وهم بملامح الشيخوخة، والتجاعيد،

عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت صور الفناننين بشدة على مواقع التواصل الإجتماعي، وهم يبدون بملامح مسنة، ومن أبرزهم، نادين نسيب نجيم،

وقصي خولي، وسيرين عبد النور، وتيم حسن، وكارول سماحة، والفنانة أحلام.

ويظهر على مواقع التواصل الإجتماعي، تحديات من وقت لآخر، حيث يحرص نجوم الفن على المشاركة فيها قبل الجمهور،

منها “تحدي رقصة كيكي”.