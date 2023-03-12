بالصور.. تحضيرات افتتاح معارض السيارات لمركبات “فيات”

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق عملية استيراد السيارات بعد سنوات من الغياب، وذلك اثر منح الاعتمادات الخاصة بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة لفائدة ثلاثة متعاملين.

وقد قامت وزارة الصناعة مؤخرا بتسليم الإعتماد لثلاثة متعاملين ويتعلق الأمر بكل من شركة “فيات-الجزائر” وكيل علامة “فيات” الايطالية بالجزائر، وشركة “امين أوتو” وكيل علامة “جاك” الصينية بالجزائر، وأخيرا شركة “حليل” للتجارة والصناعة وكيل علامة “أوبيل” الألمانية بالجزائر.

وبذلك فإن إنطلاق عملية استيراد اولى السيارات ستكون في غضون أيام قليلة.

صور تحضيرات افتتاح معارض السيارات لمركبات “فيات”

وقد تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك ، اليوم الأحد، صورا تظهر آخر التحضيرات قبل افتتاح معارض السيارات وخدمات ما بعد البيع لمركبات فيات. وذلك في ولايات تيزي وزو، الأغواط، تبسة والبليدة.

وبدى واضحا من الصور أن عملية استيراد أولى سيارات فيات ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

و ستوفر Fiat أربعة طرازات من السيارات، ويتعلق الأمر بـ “فيات 500” ، و”دوبلو “، و”باندا” ، و”فيات تيبو” الشهيرة، حيث سيتم تجهيز هذه السيارات المستوردة بمحركات بنزين.

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