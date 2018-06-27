بالصور.. تحطيم مكتبة الهواء الطلق بميلة وسرقة محتوياتها

تداول رواد الفايسبوك صور لمكتبة الهواء الطلق بولاية ميلة، وهي محطمة وخالية من الكتب بعد يوم واحد من افتتاحها.

وتسأل الفايسبوكيون من قام بتحطيم هذه المكتبة ومن سرق كتبها؟.

فيما دعا البعض الى فتح تحقيق في عملية تخريب هذه المبادرة الثقافية العلمية .

وتهدف المكتبة تهدف إلى نشر أسس المعرفة وثقافة القراءة بين القرّاء.

والتعريف بسبل التعامل مع الكتاب ومساعدة محبيه في المحافظة عليه وتشاطره بين مختلف شرائح المجتمع.

المكتبة عبارة عن خِزانة كتب متواجد في ساحة البلدية يضع فيه سكان المدينة الكتب الزائدة عن حاجاتهم.

وتتضمن كتب في جميع المجالات الحياتية ويمكن الاستعارة منها والإضافة لها دون وجود من يديرها.