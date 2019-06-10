بالصور.. تحويل محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته إلى سجن الحراش

سيتم تحويل كل من رجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته إلى سجن الحراش بعد الحكم عليهم بالحبس المؤقت.

ويتعلق الأمر بإبن محي الدين طحكوت بلال، ورشيد طحكوت شقيق محي الدين، وحميد طحكوت.

وكان قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، قد أمر صباح اليوم، بإيداع محي الدين طحكوت،الحبس المؤقت، بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة.

وتحصل طحكوت على الإمتيازات في مجال الصفقات العمومية والخدمات الجامعية.

ويتابع طحكوت، منذ، أمس الأحد، بتهم تتعلق بملفات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار “أندي”، وملف الخدمات الجامعية و”إيتوزا”.