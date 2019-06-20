بالصور.. تخرج الدفعات بالمدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل

احتفلت المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل اليوم الخميس، بتخرج دفعاتها التي حملت اسم الشهيد “شابي مسعود”.

وحسبما أفاد به بيان الوزارة، فإن الحفل ترأس مراسمه اللواء بن مداح محفوظ رئيس أركان القوات البحرية.

وقد شملت الدفعات المتخرجة:

1-الدفعة التاسعة والعشرون (29) لضباط الإتقان اختصاص رامي بحري،

2-الدفعة الثامنة (08) لضباط التطبيق اختصاص رامي بحري ؛

3-الدفعة الثالثة والعشرون (23) أهلية مهنية عسكرية درجة ثانية ؛

4-الدفعة الواحدة والثلاثون (31) لضباط الصف أهلية مهنية عسكرية درجة أولى ؛

5-الدفعة الخامسة (05) لمغاوير البحرية؛

6-الدفعة السابعة والعشرون (27) للطلبة ضباط الصف المتعاقدين شهادة مهنية عسكرية درجة ثانية.

وفي ختام المراسم تم تكريم عائلة الشهيد، الذي حملت الدفعات المتخرجة اسمه، حسبما أبرزه البيان.