بالصور.. تخرج الدفعات بمدرسة ضباط الصف للإشارة في تيارت

أشرف اللواء لحاج لعروسي جمال على مراسم تخرج الدفعات للسنة التدريبية 2018-2019، أمس، بمدرسة ضباط الصف للإشارة تيارت الشهيد حمايدية الطاهر.

بعد تقليد الرتب للطلبة المتخرجين و توزيع الشهادات للمتفوقين قام اللواء رفقة قائد المدرسة بتكريم عائلة “الشهيد حرشاوي حاج ” الذي سميت الدفعات المتخرجة باسمه.

الدفعــة السابعة و الثلاثون ، لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية إختصاص “إشارة”، الدفعة الخامسة ، لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية إختصاص “حـرب إلكترونية”.

الدفعة الثانية ، لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية إختصاص “مكونين”، الدفعة الخامسة و الستون ، لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى إختصاص “إشارة”.

الدفعة الواحد والّأربعون لنيل الشهادة العسكرية المهنية درجة ثانية إختصاص “إشارة”، الدفعة الحادية عشرة لنيل الشهادة العسكرية المهنية درجة ثانية إختصاص” حرب إلــكتــرونية”،الدفعة الثامنة لنيل الشهادة العسكرية المهنية درجة ثانية إختصاص إعـلام آلي.

وقــد تضمـنت هذه الدفــعات، كــذلك طلبــة مــن دول شقيقــة وصديقــة.