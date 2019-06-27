بالصور.. تخرج دفعات جديدة بالفرقة 40 للمشاة الميكانيكية

أشرف العميد رواينية سمير قائد الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية، أمس، على مراسم تخرج الدفعة الثانية للسنة الدراسية 2018/2019 طلبة رتباء وطلبة جنود متعاقدين بمركز التدريب للفرقة.

وحملت هذه الدفعة اسم الشهيد علاوي الحبيب، حيث ألقى قائد المركز بهذه المناسبة كلمة أشار فيها إلى أن الدفعة المتخرجة تلقت تكوينا بدنيا، عسكريا وعلميا عصريا يتماشى والمتطلبات الراهنة، من أجل تحضيرهم بدنيا نفسيا ومعنويا لخوض غمار الحياة العسكرية بكل حزم وثبات.

حاثا إياهم بالتحلي بروح الانضباط والمسؤولية، والسهر على التطبيق الفعلي للمعارف المكتسبة وتجسيدها في الميدان لبلوغ الأهداف السامية والمسطرة، ليفسح المجال لمراسم حفل التخرج الذي اختتم بتكريم عائلة الشهيد الذي حملت الدفعة المتخرجة اسمه.