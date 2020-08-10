بالصور: تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم

تخرجت اليوم الإثنين دفعات جديدة بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم الشهيد “علي شباطي” بالرغاية في العاصمة.

مراسيم التخرج اشرف عليها اللواء عمار عمراني قائد قوات الدفاع الجوي، وبحضور السلطات العسكرية وكذا عائلة الشهيد.

وجرت مراسم حفل التخرج وفقا للإجراءات الوقائية المتخذة في إطار جائحة كورونا، شملت الدفعات المتخرجة التالية:

الدفعة 28 لضباط القيادة والأركان.

الدفعة 44 لدروس إتقان الضباط.

الدفعة 11 للضباط العاملين – تكوين التطبيق.

الدفعة 37 للطلبة الضباط العاملين.

الدفعة 19 لطلبة الملاحة الجوية التابعين للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية.

الدفعة 4 ماستر.

في الختام تم تكريم عائلة الشهيد التي تشرفت الدفعات المتخرجة بـحمل إسمه.