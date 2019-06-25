بالصور.. تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للعتاد في الحراش

أشرف اللواء تبودلت محمد المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، اليوم ، على مراسم حفل تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للعتاد المجاهد المرحوم الشيخ آمود بن المختار بالحراش.

الدفعات المتخرجة تشرفت بحمل اسم الشهيد البطل “بن مقدم طيب” وشملت الدفعة 35 لدروس القيادة والأركان؛ الدفعة 74 لدروس إتقان الضباط؛ الدفعة 03 لضباط الماستر نظام “ل.م.د” ؛ الدفعة 21 لدورة ضباط التخصص “التطبيق” ؛ الدفعة 09 للطلبة الضباط العاملين لنيل شهادة ليسانس؛ الدفعة 11 للطلبة الضباط العاملين، تكوين خاص؛ الدفعة 46 للأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية؛ الدفعة 02 للأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية، مكونين؛ الدفعة 87 للأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الأولى؛ الدفعة 46 للطلبة ضباط الصف المتعاقدين لنيل الشهادة العسكرية المهنية من الدرجة الثانية.

وعلى هامش الحفل وبعد تكريم عائلة الشهيد، أقيم معرض للوسائل البيداغوجية المستعملة وتم عرض مشاريع أطروحات الضباط المتربصين.