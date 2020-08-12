بالصور.. تخرج دفعات جديدة بالمدرسة الوطنية لتكوين ضباط الصف بخنشلة

أشرف اللواء محمد عمر قائد المدرسة العليا لسلاح المدرعات بباتنة اليوم على مراسم تخرج الدفعة 26 من الطلبة ضباط الصف المتعاقدين، بالمدرسة الوطنية لتكوين ضباط الصف بخنشلة.

و بعد تفتيش الدفعة المتخرجة، قدم قائد المدرسة كلمة داعيا من خلالها الطلبة المتخرجون إلى استغلال ما تعلموه في المدرسة من معارف ميدانيا ونقله بكل مسؤولية إلى مؤسساتهم المتخصصة لتحقيق الأهداف المرجوة.

ليتم بعدها تسليم الشهادات وتقليد الرتب للطلبة المتفوقين وكذا تسليم واستلام العلم ثم يفسح المجال في الأخير للاستعراض العسكري للدفعات المتخرجة.