بالصور.. تخرج دفعات جديدة بالمركز الأول للتدريب بالفرقة الأولى المدرعة بباتنة

أشرف العميد سلمان قويدر قائد الفرقة الأولى المدرعة، اليوم ، على مراسم تخرج الدفعة الثانية للسنة الدراسية 2018/2019 طلبة رتباء وطلبة جنود متعاقدين بالمركز الأول للتدريب بالفرقة الأولى المدرعة بباتنة.

حملت هذه الدفعة اسم الشهيد “فرج مسعود”، حيث ألقى قائد المركز بهذه المناسبة كلمة أشار فيها إلى أن الدفعة المتخرجة تلقت تكوينا بدنيا، عسكريا وعلميا عصريا يتماشى والمتطلبات الراهنة.

من أجل تحضيرهم بدنيا نفسيا ومعنويا لخوض غمار الحياة العسكرية بكل حزم وثبات.

حاثا إياهم بالتحلي بروح الانضباط والمسؤولية، والسهر على التطبيق الفعلي للمعارف المكتسبة وتجسيدها في الميدان لبلوغ الأهداف السامية والمسطرة.

ليفسخ المجال لمراسم حفل التخرج الذي اختتم بتكريم عائلة الشهيد الذي حملت الدفعة المتخرجة اسمه.