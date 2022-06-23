بالصور.. تخرج دفعات جديدة بمدرسة تقنيات المعتمدية بالبليدة

أشرف أمس الأربعاء اللواء نائب قائد الناحية العسكرية الأولى، على مراسم حفل تخرج دفعات جديدة. في عدة تخصصات بمدرسة تقنيات المعتمدية “الشهيد الجيلالي بونعامة” بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى، والتي حملت اسم الشهيد “خشوش السعيد”.

استهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش مختلف التشكيلات المتخرجة. ليقوم بعدها نائب قائد الناحية العسكرية الأولى بتقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين.

ليليها بعد ذلك استعراضات عسكرية، أداها المتخرجون على أنغام الموسيقى العسكرية، عكست التنظيم المحكم، التنسيق الدقيق والانسجام التام.

في ختام الحفل تم تكريم عائلة الشهيد “خشوش السعيد” الذي حملت الدفعات المتخرجة اسمه.