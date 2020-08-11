بالصور.. تخرج دفعات جديدة بمدرسة ضباط الصف الإشارة بتقرت

أشرف اللواء براكني محمد، نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة، أمس ، بمدرسة ضباط الصف الإشارة بتقرت، نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الرابعة، على مراسم الاختتام الرسمي للسنة الدراسية 2019-2020.

وأشرف اللواء براكني محمد على تخرج دفعات جديدة،والتي تشرفت بحمل اسم الشهيد البطل ”بن قلية محمد”.

عرف الحفل تخرج الدفعة 10 لتربص الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية، اختصاص إشارة؛ والدفعة 20 لتربص الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى، اختصاص عامل إشارة؛ والدفعة 09 لنيل الشهادة المهنية العسكرية درجة ثانية.

وفي ختام الحفل، قام اللواء نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة بتكريم عائلة الشهيد ”بن قلية محمد”.