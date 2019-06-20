بالصور.. تخرج دفعات جديدة بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بمداوروش في سوق أهراس

أشرف العميد عرعار عبد الرحمان، رئيس أركان قيادة الدرك الوطني، اليوم الخميس، على مراسم تخرج الدفعة الأولى للشهادة العسكرية المهنية رقم2 تدخل.

بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بمداوروش، حسبما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطن.ي

وحسبما أوضحه ذات البيان، أن هذه الدفعة التي تخرجت حملت اسم الشهيد “دزيري لخميسي”، والتي تتكون من طلبة

ضباط صف متعاقدين، زاولوا فترة تكوين دامت سنتين تلقوا خلالها تكوينا عسكريا ومهنيا كاملا وشاملا.

وفي كلمة ألقاها قائد المدرسة بالمناسبة أشار من خلالها إلى الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي إلى التكوين

ودعمها لكل الجهود المبذولة في سبيل دفع عجلة التكوين إلى أعلى الدرجات، من أجل تكوين إطارات وكفاءات عسكرية قادرة على

التكيف مع كل الظروف ومجابهة كل التحديات، ليُفسح المجال لمراسم حفل التخرج الذي اختتم بتكريم عائلة الشهيد “دزيري لخميسي” الذي حملت الدفعة المتخرجة اسمه.