بالصور.. تخرج دفعات جديدة من المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحري

احتفلت اليوم المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات الشهيد “عبد الرحمن طالب”ببرج البحري، بتخرج دفعتها السادسة والأربعين للضباط المهندسين والدفعة الرابعة للتكوين التكميلي والتي حملت إسم الشهيد طاهر معالي.

في إطار سلسلة تخرّج الدفعات بمختلف مدارس ومؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي.

وأشرف على مراسم التخرّج اللّواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، بحضور سلطات عسكرية ومدنية وعائلات الطلبة المتخرجين وكذا ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية إلى جانب عائلة الشهيد طاهر معالي التي تم تكريمها بالمناسبة.