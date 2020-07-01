بالصور.. تخرج دفعات جديدة من المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل

احتفلت المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل، أمس الثلاثاء، بتخرج دفعاتها التي حملت إسم الشهيد “شابوني إدريس”.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم التخرج، في حفل ترأس مراسمه اللواء بن مداح محفوظ رئيس أركان القوات البحرية.

وألقى قائد المدرسة كلمة أبرز من خلالها التدريب والتكوين الذي تلقاه المتخرجون داعيا إياهم إلى استغلال المعارف التي اكتسبوها، حتى يتمكنوا من أداء مهامهم بكل احترافية واتقان.

وقد ضمت الدفعات المتخرجة كلا من: الدفعة “24” ضباط صف أهلية مهنية عسكرية درجة ثانية اختصاص “رامي بحري-أشغال تحت مائية”.

والدفعة “30” لضباط الإتقان اختصاص رامي بحري، والدفعة “09” لضباط التطبيق اختصاص “رامي بحري وتضم فئة الإناث”.

وكذا الدفعة “32” ضباط الصف أهلية عسكرية مهنية درجة أولى اختصاص “رامي بحري-غطاس مزيل ألغام”.

والدفعة “06” مغاوير بحرية، والدفعة “27” للطلبة ضباط الصف المتعاقدين شهادة مهنية عسكرية درجة ثانية اختصاص “رامي بحري-غطاس مزيل ألغام”.