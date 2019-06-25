بالصور.. تخرج دفعات جديدة من مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسطيف

أشرف العميد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني، اليوم ، على مراسم تخرج الدفعات، بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسطيف.

حملت هذه الدفعة اسم الشهيد “زيغمي العمري”، حيث ألقى قائد المدرسة بهذه المناسبة كلمة أشار فيها إلى أن الدفعات المتخرجة تلقت تكوينا بدنيا، عسكريا ومهنيا متوازنا ومتكاملا، بالتوازي مع التكوين التخصصي الذي يشمل الجانبين النظري والتطبيقي .

موصيا الطلبة المتخرجين بصفتهم أعوانا للعدالة بالاحترام الصارم للقوانين والنظم والسهر على حماية ممتلكات وأمن المواطن والحفاظ على حقوقه القانونية.

ليفسح المجال لمراسم حفل التخرج الذي اختتم بتكريم عائلة الشهيد الذي حملت الدفعة المتخرجة اسمه والتي شملت دفعة الأهلية العسكرية المهنية درجة 02 إدارة؛ دفعة الأهلية العسكرية المهنية درجة 01 إدارة؛ دفعة ضباط الشرطة القضائية؛ الدفعة 59 للشهادة العسكرية المهنية رقم 02 إقليمي؛ دفعة الشهاد العسكرية المهنية رقم (02) إدارة.