بالصور.. تخرج 45 حافظا وحافظة لكتاب الله بالوادي

عرف، اليوم الثلاثاء، تخرج الدفعة الـ12 لحفظة كتاب الله، بالمدرسة القرآنية ببلدية حساني عبد الكريم ولاية الوادي، التابعة لجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية.

وهذا وسط حفل بهيج شهد على تخرج 45 حافظا وحافظة لكتاب الله، درسوا بهذه المدرسة القرآنية كتاب الله بالأحكام والتجويد على يد مشايخ أكفاء

وتم تنظيم الحفل بالقاعة متعددة الرياضات بذات البلدية، وحضرته السلطات المحلية للولاية.

وتخلل الحفل الذي حمل شعار، كن خادما للقرآن والسنة تنل مقاما في القمة، مداخلات من تقديم الشيخ سليم محمدي، والدكتور السوري ماهر الشلال.