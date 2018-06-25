بالصور…تخرج 6 دفعات جديدة من المدرسة التطبيقية لجند البحرية في جيجل

أشرف، اليوم الإثنين، اللواء بن مداح محفوظ، رئيس أركان القوات البحرية، على مراسم حفل تخرج 6 دفعات جديدة بالمدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل.
وتشمل الدفعات الدفعة 21 ضباط صف أهلية مهنية عسكرية درجة ثانية والدفعة 26 لضباط الإتقان اختصاص رامي بحري.
والدفعة 21 أهلية عسكرية درجة ثانية اختصاص “رامي بحري-أشغال تحت مائية”، الدفعة 27 أهلية مهنية عسكرية درجة أولى اختصاص “رامي بحري-غطاس-مزيل ألغام”.
والدفعة 3 مغاوير بحرية والدفعة 25 للطلبة ضباط الصف المتعاقدين اختصاص “رامي بحري-غطاس-مزيل ألغام”
وأطلق على الدفعات الجديدة إسم الشهيد “حريش عبد الرحمان”.
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