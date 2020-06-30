بالصور.. تخرج 7 دفعات بالمدرسة العليا لسلاح المدرعات

أشرف اللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة اليوم الثلاثاء على تخرج دفعات المدرسة العليا لسلاح المدرعات.

الدفعات المتخرجة من المدرسة العليا لسلاح المدرعات حملت إسم الشهيد “المهرات الصادق”.

وخلال مراسيم التخرج أكد اللواء محمد عمر قائد المدرسة الدفعات المتخرجة تلقت تكوينا عسكريا علميا نظريا وتطبيقيا مسايرا لأحدث المناهج البيداغوجية المعتمدة.

واضاف اللواء محمد عمر ان تكوين الدفعات مواكبة لمختلف المتغيرات الحاصلة في شتى المجالات من أجل بتحقيق كافة الأهداف المسطرة.

وقد شملت الدفعات المتخرجة:

الدفعة 56 لضباط دورة الإتقان.

الدفعة 24 لضباط دورة التطبيق (تخصص مدرعات).

الدفعة 10 لضباط التطبيق تخصص استطلاع.

الدفعة 1 لضباط الصف أهلية عسكرية مهنية درجة ثانية مكونين.

الدفعة 26 لضباط الصف أهلية عسكرية مهنية درجة ثانية.

الدفعة 48 لضباط الصف أهلية عسكرية مهنية درجة أولى.

الدفعة 35 للطلبة ضباط الصف شهادة عسكرية مهنية درجة ثانية.

كما تم تكريم عائلة الشهيد المهرات الصادق الذي حملت اسمه الدفعات المتخرجة في.