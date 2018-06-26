بالصور..تخرج 7 دفعات من مدرسة ضباط الصف للإشارة في تيارت

أشرف، أمس، اللواء بوسنة السعيد، رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية، على مراسم حفل تخرج 7 دفعات بمدرسة ضباط الصف للإشارة الشهيد “حمايدية الطاهر” بتيارت.

وتشمل الدفعات، الدفعة 36 لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية إختصـــــاص “إشــــــارة”، والدفعة 4 لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية إختصاص “حـــــرب إلكترونيـــــة”، الدفعة الأولى لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية إختصاص “مكــــونيـــن”.

والدفعة 64 لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى إختصاص “إشـــــارة”، والدفعة 40 لنيل الشهادة العسكرية المهنية درجة ثانية إختصاص “إشــــــارة”، والدفعة 10 لنيل الشهادة العسكرية المهنية درجة ثانية إختصاص”حــــرب إلــكتــرونيــة”، والدفعة 7 لنيل الشهادة العسكرية المهنية درجة ثانية إختصاص إعــــلام آلــــي.

وتضمنت الدفعات التي أطلق عليها إسم الشهيد “الشهيد بايمنور “، طلبة من دول شقيقة وصديقة.

وجرى في نهاية الحفل تكريم عائلة الشهيد.